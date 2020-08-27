فيديو .. تامر حسني يطرح "برومو" أغنية اختراع مع محمود العسيلي

طرح الفنان تامر حسني "برومو" أغنيته الجديدة "اختراع" والتي يشاركه الغناء فيها لأول مرة الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

وكان الفنان تامر حسني استقر على اسم خليك فولاذي عنوانا لألبومه الجديد المقرر طرحه مع شركة روتانا خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تطرح روتانا بعد ساعات أولى أغنيات الألبوم "اختراع" والتي يشاركه غنائها الفنان محمود العسيلي.

ومن المنتظر أن تكون الأغنية ضمن أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد، والذي سيُطرح خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي، وماستر جلال الحمداوي.