كواليس كليب "النهاية" لأحمد جمال.. طاقم التصوير يمنع الطعام عن الموديل

انتهى الفنان أحمد جمال من تصوير أغنيته الجديدة "النهاية" منذ فترة، وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، وقام بتصويرها فى اليونان، طبقا للإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلي مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التي ارتبط بها بعد علاقة حب قوية، ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن في بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين.

ومن المواقف الطريفة من الكواليس، والتي كشفت عنها الشركة المنتجة هي تأثر وانفعال طاقم التصوير بالأحداث الدرامية للأغنية، فقاموا بمنع الطعام عن الموديل أثناء فترة الراحة ووصفوها بالخائنة، وذلك على سبيل التهريج والسخرية وهو ما قوبل من الموديل بالاعتراض والضحك على هذا الوصف.

كليب "النهاية" طرحته الآن شركة مزيكا على السوشيال ميديا، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وقناة مزيكا الفضائية، وهو من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

وتقول كلمات الأغنية

احنا الاتنين انتهينا م اللى كان بينا وخلصنا

ليه بقى نغمض عينينا اللى باقيلنا وناقصنا

جبنا اخر كل حاجه ايه بقى لزوم السذاجه

اللى بينا مكانش حاجه غير حيطان سجن وحابسنا

النهايه جايه جايه ليه نأجل ليه نخاف

ده اللى بينا ياحبيبى عدى مرحله اختلاف

احنا يظهر اتفقنا مالبدايه على الخلاف

سيبك انت من المشاعر والكلام سد الخانات

اصل تطييب الخواطر عمره ما يداوى اللى فات

عشت جنبك عمر اضحى بكفيانى تضحيات

احنا مش كنا اتفقنا مالبدايه على الصراحه

يبقى ليه نأجل فراقنا واحنا مش حاسين براحه

الاصول بتقول نفارق بعضنا بكل احترام

والسكات فى البعد اصدق ياحبيبى من الكلام

النهايه جايه جايه ليه نأجل ليه نخاف

ده اللى بينا ياحبيبى عدى مرحله اختلاف

احنا يظهر اتفقنا مالبدايه على الخلاف

سيبك انت من المشاعر والكلام سد الخانات

اصل تطييب الخواطر عمره ما يداوى اللى فات

عشت جنبك عمر اضحى بكفيانى تضحيات