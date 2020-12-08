عشان ميضحكش عليك.. إزاي تحدد سعر السيارة المستعملة عند الشراء؟

يسعى الكثير من المواطنين إلى شراء سيارة تساعد على إنجاز رحلة الذهاب والعودة من وإلى العمل.

ويلجأ الكثير من الراغبين في شراء سيارة خاصة إلى شراء المستعمل منها، نظرا لانخفاض سعرها عن السيارات الزيرو الجديدة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية تحديد سعر السيارة المستعملة عند شرائها، ونصائح يجب اتباعها لشراء المناسب منها، وفق شهاب فهمي، صاحب أحد معارض السيارات في القاهرة، كالتالي:

خطوات تحديد ثمن السيارة المستعملة عند شرائها

- عند شراء سيارة مستعملة، يجب اصطحاب أحد المحامين خلال عملية الشراء للتأكد من سلامة الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة حتى لا يتم الوقوع في فخ النصب.

- يتم إنقاص مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه من قيمة السيارة مع مرور عام على صنعها.

- عند شراء سيارة مستعملة يجب اختيار أحد المعارض التي تكون محل ثقة أو إجراء استطلاع رأي حول المعرض الذي يتم شراء السيارة منه.

- ضرورة اصطحاب أحد مهندسي الميكانيكيا لفحص حالة السيارة، والتأكد من سلامة الموتور والإطارات والفرامل وسرعة السيارة، وغيرها من الأشياء التي تؤثر على سعر السيارة.

- الكشف عن السيارة في الإدارة العامة للمرور، للتأكد من أنها لم يكن عليها مبالغ مالية للمخالفة، والتأكد من أنها لم تكن مسروقة.

المستندات التي يجب التأكد من سلامتها عند شراء سيارة مستعملة

- عقد ملكيتها: يجب أن يتم التأكد من عقد ملكيتها من خلال المحامي، حيث إنه يستطيع معرفة سلامة العقد من عدم سلامته.

- رخصة السيارة: يجب التأكد من سلامة رخصة السيارة لتجنب شراء سيارة مسروقة، وللتأكد من أنها لم يكن بها مشكلات مرورية.

- نمرة السيارة: يجب التأكد من سلامة نمرة السيارة حتى لا يتم التعرض لموقف عدم مطابقة مواصفات السيارة لنمرة العربية، ففي كثير من الأحيان يقوم سارقو السيارات بتغيير أرقام نمر السيارة.