البترول: استمرار مبادرة تقسيط قيمة تحويل السيارة للغاز لجذب أكبر عدد

تستهدف الدولة خلال الفترة الحالية، زيادة أعداد السيارات التي يجري تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلاله محل الوقود السائل، خاصة مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة استخدام الغاز بدلًا من البنزين والسولار، نظرًا لتوفره لدى الدولة، ما يقلل من أعباء فاتورة الاستيراد للوقود من الخارج.

وأكد مصر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، استمرار عمل مبادرة ومشروع تقسيط، تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن المبادرة تتماشى بشكل كبير، مع خطط الدولة في جذب وتحويل عدد كبير من السيارات، للعمل بالوقود المزدوج.

ويعد الغاز الطبيعي المستخدم كوقود بديل للسيارات، موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي إلى 3.5 جنيه حاليا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80"، 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر.

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيه شهريا، عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهرياً فى حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط.

ومكنت وزارة البترول المواطنين من دفع تكلفة التحويل بنظام التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وايصال حديث "كهرباء– غاز– مياه"، مضيفاً أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.

ويأتي اهتمام الدولة بتحويل السيارات خاصة بعد تحقيق الأكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاتجاه نحو تصديره، كما ان استخدامة كوقود ثيخفف من اعباء الدولة لاستيراد الوقود من الخارج.