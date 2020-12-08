تفاصيل مشاركة بسنت النبرواي في "الآنسة فرح 3" و"حلوة الدنيا سكر"

تعيش الفنانة الشابة بسنت النبرواي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية نظراً لاشتراكها في أكثر من عمل درامي دفعة واحدة، منهم الجزء الثالث لمسلسل "الآنسة فرح" للنجمة رانيا يوسف، ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد.

وكشفت بسنت، في بيانٍ صحفي، أنها تقدم شخصية فتاة تدعى الدكتورة نجوى وتعمل مديرة أعمال فنان مشهور والذي يقدم هذه الشخصية الفنان تامر فرج، وتتحكم في جميع قراراته الفنية بشدة وحزم لافته إلى أنها تملك إرادة صلبة وقوية.

وأضافت بسنت، أنها من طبقة اجتماعية راقية للغاية وتهتهم بمظهرها الشخصي لأدق التفاصيل مما يجذب انتباه جميع الأنظار إليها والالتفات حولها وتتميز أيضاً بالإلمام بحيثيات العمل لتنفيذها بسرعة وبدقة مما لها من سقف طموح عالٍ في شؤون حياتها المهنية دون أي أضرار شريرة في المطلق العالم.

وأشارت بسنت إلى أن أغلبية مشاهدها تجمعها مع كل من رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وتامر فرج وعارفة عبد الرسول، ولكل منهم طريقة في التعامل داخل هذه الحبكة الفنية.

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومنقسم إلى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقه فانتهى عرض الجزء الأول منه ثم يليه الجزء الثاني والذي يعرض حالياً علي إحدى المنصات الإلكترونية.

جدير بالذكر بأن الجزء الثالث لمسلسل "الآنسة فرح" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم وهم رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدى، محمد كيلانى، تامر فرج، بسنت النبرواي، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت واخراج وائل فرج.

في سياق متصل تنتظر الفنانة بسنت النبرواي عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد والذي انتهت من تصوير إحدى قصصة مؤخراً.

وكشفت بسنت أنها تظهر في إحدى قصص العمل والتي تحمل اسم "لا سحر ولا شعوذة" وأنها تقدم شخصية تدعي "غدير" ذات مستوى اجتماعي متوسط الدخل ولكن لديها طموح ودوافع لتغيير مسار حياتها إلى الأفضل فتعمل في أحد البنوك بمصاحبة النجمة هنا الزاهد والذي يرأسه الفنان محمد الكيلاني.

وأضافت بسنت بأنها تتبع عدة طرق كيدية مع هنا الزاهد، لسعيها دائماً إلى الوصول في التدرج الوظيفي لرغبتها في تحسن مستواها الاجتماعي.

وأعربت بسنت عن سعادتها وامتنانها بتقديم كاركتر مختلف للجمهور وهذا دائما ما تبحث عنه إلا وهو التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي وهو عبارة عن 9 قصص مختلفة كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود النجمة هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل مع الأخذ في الاعتبار بأن يتم تكرار عدد نادراً من النجوم الذين انطلقت قصتهم عبر الشاشة الذهبية للعمل معها في قصه أخرى فقط لا غير.

جدير بالذكر بأن يشارك فى بطولة قصه "لا سحر ولا شعوذة" بجانب النجمة هنا الزاهد مجموعة من النجوم وهم الفنان محمد كيلاني، بسنت النبرواي، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي.