باسم أمين: ألعب شطرنج من سن الخامسة.. وتركت الطب من أجلها

قال باسم أمين، أحد أفضل 50 لاعبا في الشطرنج على مستوى العالم، إنه بدأ تعلم لعبة الشطرنج من عمر 5 سنوات تقريبا، حيث تعلم اللعبة من والده، والذي لاحظ حبه الكبير لتلك اللعبة، وبدأ يسافر معه بطولات مختلفة، ويجلب له مدربين من أجل تنمية مهاراته المختلفة الخاصة باللعبة.

وأضاف "سمير"، خلال لقاء مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن والده بذل جهدًا كبيرًا معه، خاصة أنه كان يجلب له مدربين بشكل خاص من أجل العمل على تنمية مهاراته، والمدربون كانوا يسافرون من محافظة القاهرة حتى طنطا مسقط رأسه من أجل تدريبه، متابعًا: "الشطرنج ده حياة أي لاعب محترف، مينفعش يعدي يوم على لاعب الشطرنج من غير ما يلعبها".

وتابع: "الشطرنج له طرق كتيرة وخطط، وفيه كتب كتيرة للشطرنج في كل ما يتعلق بها بالتأكيد، سواء الافتتاح في الشطرنج، أو نص اللعب أو في نهاية اللعب، وكل مرحلة من مراحل اللعب دي ليها كتب وطرق معينة، وخطط معينة".

وأردف أن المدرب يساعد كثيرًا اللاعب في معرفة الخطط والخبايا الخاصة بالشطرنج أمام من يلاعبه في البطولات عادة أو غيرها من الأمور المختلفة، لافتًا إلى أن الإنترنت ساهم كثيرًا في رفع مستوى اللاعبين ومعرفة الخطط والحركات المختلفة من خلال مواقع الشطرنج العالمية.

وأشار إلى أنه فضل ترك مهنة الطب من أجل الاستمرار في لعبة الشطرنج، خاصة أنه يعشق لعبة الشطرنج، وهو سعيد بتحقيق حلمه والوصول إلى أفضل 50 لاعب شطرنج في العالم، موضحًا أن والده ساعده كثيرًا في اتخاذ هذا القرار.