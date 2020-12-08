آخر أخبار مصر.. الصحة تتقدم باستمارة للحصول على 20 مليون جرعة لكورونا

مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وظهور الموجة الثانية من الفيروس في مصر، يحرص الكثير من المواطنين، على مطالعة آخر أخبار مصر اليومية، التي تتعلق بالفيروس وعدد الإصابة وغيرها.

كما يحرص العديد منهم، على الاهتمام بأخبار الصحة والتعليم تحسبا لاتخاذ أي من القرارات التي تتعلق بالحضور في المدارس والامتحانات، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار مصر اليوم، وفق ابرز وأهم القرارات التي تم اتخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

مصر تتقدم بطلب اسمارة ب 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

تقدمت وزارة الصحة والسكان عن تقديم استمارة طلب 20 مليون جرعة من لقاح كورونا ل "تحالف كوفاكس" وهو الاتحاد العالمي للقاح كورونا، حيث تم تفويض وزراء الصحة والمالية والإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد.

القوى العاملة" تعين 214 شاباً بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 214 شاباً، منهم 40 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 477 شابا، فضلاً عن توفير 45 فرصة عمل.

انخفاض نسبة الفقر لأول مرة منذ 20 عاما

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، عن نتائج تتعلق ببحث الدخل والانفاق والاستهلاك خلال عام 2019 – 2020، موضحاً أنَّ هذه النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض فى معدلات ونسبة الفقر في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 20 عاماً.

وعقب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي على هذه النتائج أن إنَّ تلك النتيجة تأتي انعكاساً لما تبذله الدولة من جهود فى عدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك.