ياسمين صبري في جلسة تصوير بمهرجان القاهرة السينمائي "فيديو"

خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير خلال تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام بدار الاوبرا المصرية.

وظهرت ياسمين وهي ترتدي فستانا أسود اللون أمام عدسة الكاميرات التي تواجدت من أجل التقاط صور الفستان.

وتداول عدد من محبي ياسمين فيديو لها أثناء كواليس جلسة التصوير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتجهت الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الأخيرة إلى العمل الخيري، حيث زارت مؤخراً مستشفى سرطان الأطفال، كما تكفلت بـ"سيدة المطر" مادياً.

وعلقت "صبري" بعد زيارتها لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، قائلة، "في كل مرة بزور فيها مستشفى 57357 بحس بقوة الأطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان".

وأضافت: "قضيت يوم حلو أوي معاهم. شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي. وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا".