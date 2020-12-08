"التنمية المحلية": إغلاق لجنة بدمياط بعد ظهور أعراض مرضية على القاضية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الجولة الثانية من الانتخابية تشهد 13 محافظة في جولة الإعادة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تنتخب" المذاع على فضائية “cbc” والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن محافظة شمال سيناء تشهد إقبالا كبيرا في مجمع مدارس العريش وبئر العبد، كما تصدر نساء مصر المشهد الانتخابي بحيث تصدر الجامعة العمالية في مدينة نصر أطول طابور للشباب.

وأوضح "قاسم" مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللجنة 169 في محافظة دمياط شهدت ظهور بوادر أعراض مرض على القاضية المشرفة على الانتخابات، لذا تم إغلاق اللجنة وضمها إلى لجنة أخرى مع تطهير اللجنة المغلقة فورا، لافتا إلى تأكيد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عند تواصله مع المحافظين صباح اليوم أن المحافظات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبلغ عدد المرشحين في الجولة الثانية 202 مرشح و 101 مقعد تضمهم 49 لجنة عامة ينقسمون إلى 4489 مركز انتخابي وينقسموا إلىى 7641 لجنة فرعية.

وتجرى الانتخابات في دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتعد الانتخابات الحالية أول انتخابات يتم إجراءها بعد تعديل الدستور في عام 2019 الذي أقر استحداث غرفة جديدة تشريعية وهي مجلس الشيوخ.

وكانت المرحلة الأولى أجريت في 14 محافظة، وتضم قائمة هذه المحافظات كلا من الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.