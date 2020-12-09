وكيل "صحة القليوبية": مستشفيات الصدر خط الدفاع الأول ضد كورونا

وجّه الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى رفع كفاءة مستشفى صدر 23 يوليو بعد الانتهاء من مراحل التطوير وزيادة القوة البشرية من فريق التمريض استعدادًا لافتتاح قسم العناية المركزة وتجهيز المستشفى بأعلى مستوى من الأجهزة الطبية وغير الطبية، مؤكدًا أن مستشفيات الصدر تعد خط الدفاع الأول ضد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وكيل وزارة الصحة في القليوبية، الثلاثاء، مع مسؤولى وأطباء المستشفى، وقال إن المستشفى يعمل بسعة 250 سريرًا ويقدم جميع الخدمات المطلوبة لمرضى كورونا، كما أن أعمال التطوير قاربت على الانتهاء ليدخل المستشفى مرحلة جديدة من العطاء والتميز.

من جهة أخرى، افتتح مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، وحدة المرحوم الدكتور عمرو الجزار للعلاج الطبيعي بقسم جراحة العظام، ليوم في حضور أسرة الراحل، ووكلاء كلية الطب و مدير المستشفى و رئيس قسم جراحة العظامو عميد كلية العلاج الطبيعي و الدكتور محمود عبد الصبور و الدكتور إبراهيم راجح و عدد من الاساتذة الذين حرصوا على المشاركة.

يذكر أن هذه الوحدة متخصصة في العلاج الطبيعي ما بعد العملية، كما أنها مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وقد تم تأسيسها بتكلفة 300 الف جنيه بالجهود الذاتية وبتبرعات الأساتذة الذين حرصوا على تخليد ذكرى الدكتور عمرو الجزار بعمل خيري.

ومن جانبه طالب "القاضي" الحضور بقراءة الفاتحة على روح المرحوم، داعين أن يتغمده الله برحمته و يجعل هذا العمل الخالص لوجه الله في ميزان حسناته.

وكان الجزار رحل عن عالمنا في اغسطس الماضي بعد ان ترك إرثا علميا بقسم العظام بالمستشفي حيث كان من ابرز أساتذة جراحة العظام بالكلية والمستشفي ومحافظة القليوبية