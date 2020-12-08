محمد عدوية يستعد لطرح أغنية "مش بالساهل": تحمل مفاجآت

ينتظر الفنان محمد عدوية، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "مش بالساهل"، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج ياسر حسانين، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات خلال أيام.

وطرح "عدوية" مقطعًا من الأغنية على اليوتيوب، جاء فيه: "مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس".

وأكد "الأغنية تحمل عدد من المفاجآت وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة وهذا ما أحرص عليه دائما في الأغانى الذى أقدمها، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات قريبًا".

كما أبدى المطرب محمد عدوية استياءه من قيام مجهول بانتحال صفحة وهمية باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وينشر أخبارًا كاذبة.

وأشار إلى أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لا توجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهما قوية، مضيفًا أنه ليس من طبيعته البحث عن الشو الإعلامي.

ومن ناحية أخرى، أعرب "عدوية" في تصريحات سابقة عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها مؤخرًا على أغنية "سبع صنايع" في تتر مسلسل "عمر ودياب"، بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، والذي تم طرحه في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

وكان عدوية قد طرح أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات، وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التي ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.