محمد عدوية يستعد لطرح أغنية "مش بالساهل": تحمل مفاجآت
كتب:
محمود الرفاعى
10:24 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
محمد عدوية
ينتظر الفنان محمد عدوية، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "مش بالساهل"، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج ياسر حسانين، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات خلال أيام.
وطرح "عدوية" مقطعًا من الأغنية على اليوتيوب، جاء فيه: "مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس".
وأكد "الأغنية تحمل عدد من المفاجآت وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة وهذا ما أحرص عليه دائما في الأغانى الذى أقدمها، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات قريبًا".
كما أبدى المطرب محمد عدوية استياءه من قيام مجهول بانتحال صفحة وهمية باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وينشر أخبارًا كاذبة.
وأشار إلى أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لا توجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهما قوية، مضيفًا أنه ليس من طبيعته البحث عن الشو الإعلامي.
ومن ناحية أخرى، أعرب "عدوية" في تصريحات سابقة عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها مؤخرًا على أغنية "سبع صنايع" في تتر مسلسل "عمر ودياب"، بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، والذي تم طرحه في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.
وكان عدوية قد طرح أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات، وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التي ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.