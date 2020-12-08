مفكر سياسي يؤكد أهمية زيارة السيسي لفرنسا: واضحة زي الشمس

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، لأنها مقابلة بين دولتين كبيرتين، توافقا لفترة طويلة جدا على مصالح مشتركة، لم تبدأ من اليوم، لكن منذ سنوات حين أخذت فرنسا موقفا مشرفا بعد حرب 1967، ومن بعدها، كان هناك بناء قوي في العلاقات المصرية الفرنسية، عبر العقود الخمسة الأخيرة.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مصر وفرنسا في قالب واحد، فيما يتعلق بملفات الإرهاب وأمن البحر المتوسط، وخلال المرحلة الاخيرة تبين بشدة أهمية مصر في أمن البحر الاحمر ومنطقة الساحل والصحراء، التي أصبحت منطقة حيوية للغاية بالنسبة لفرنسا وأمنها.

وتابع المفكر السياسي: "هذا ما يخص الجانب الأمني والسياسي، أما على المستوى الاقتصادي فهناك الكثير من المشروعات الاقتصادية التي اشترك فيها البلدان، وبدأت بمشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية الكبيرة الموجودة بمصر".

وأوضح أيضا أن الجانب السياسي يشهد تعاونا كبيرا بين البلدين، وسيشهد تعاونا أكبر في الفترة المقبلة بعد زيارة الرئيس ودعوته الشعب الفرنسي إلى زيارة محافظات البحر الأحمر الخالية من فيروس كورنا المستجد، كما أن هناك بعدا ثقافيا للعلاقات المصرية الفرنسية.

وأشار إلى أن ما حدث أمس، كان نوعا من الحوار بين دولتين كلتاهما يمكنها الحديث مع الأخرى بصراحة، في أمور وقضايا برأي لا يوجد فيها خلاف كبير بين رؤية الدولتين لها، فقط خلافات أحيانا في اختيار الكلمات، وجزء منها يخص الجبهة الداخلية في كلا البلدين.

واستطرد: "اعتقد أنها زيارة واضحة زي الشمس، العلاقات واضحة زي الشمس، بها كلام جاد، وليس مجرد زيارة عادية، كالتي تتم بين أغلب الدول، ولكنها فيها موضوعات تتجدد بشكل سنوي".