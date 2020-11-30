غادر مطار القاهرة الدولي، بعد عصر اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد زيارة لمصر لمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة لمصر

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر الرئيس الفلسطيني من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كلٌ من حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني، تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس المصري من جانبه أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشدداً سيادته على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع تأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف جميع الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.