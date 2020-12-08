تنسيقية الأحزاب: لم نرصد مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية ونزاهتها

قال محمد عبدالعزيز، رئيس غرفة العمليات فى تنسيقية الأحزاب والسياسيين، لمتابعة انتخابات الإعادة بمجلس النواب في المرحلة الثانية، إن غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية، بدأت أعمالها فى تمام التاسعة صباحا، مع موعد فتح اللجان الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "Extra news"، أن هناك 1400 في غرفة عمليات تنسيقة شباب الأحزاب والسياسين، وقاموا بجولاتهم فى اليوم الثانى للتصويت مع فتح اللجان بالـ13 محافظة التى تجرى بهم جولة الإعادة فى هذه المرحلة، ولاحظنا انتظام سير العملية الانتخابية وبداية العملية الانتخابية فى موعدها المحدد.

وأشار رئيس غرفة العمليات فى تنسيقية الأحزاب والسياسيين، لمتابعة انتخابات الإعادة بمجلس النواب في المرحلة الثانية، إلى أن التنسيقية تؤكد أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية ونزاهتها، بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد: "نتابع سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات وهناك متابعين في كل دائرة انتخابية، اللجان فتحت أبوابها في موعدها ولم نرصد مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية ونزاهتها، وهناك اتباع لكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، اليوم الثاني من الانتخابات يشهد نشبة اقبال بشكل أكبر من اليوم الأول خاصة في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني".

وأضاف أننا نشهد زيادة في معدلات الاقبال على المقار الانتخابية ومن المتوقع استمرار توافد الناخبين حتى اغلاق باب الاقتراع، هناك اقبال ملحوظ من الشباب والسيدات في محافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة في انتخابات النواب.