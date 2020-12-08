متحدث الشباب والرياضة: الوزير يعلن رعايته لطفل الشروق ويكرمه غدا

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيستقبل غد الأربعاء الطفل يوسف مصطفى، المعروف حاليا على صفحات السوشيال ميديا، باسم طفل ملعب الشروق، وذلك لتكريمه بديوان عام الوزارة.

الوزير قرر وضع برنامج رعاية كاملة للطفل يوسف

وأضاف فوزي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزير قرر وضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى ، ومتابعته باستمرار تعليميا ورياضيا وصحيا، كما قرر منحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب الشروق القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له.

وأضاف فوزي، أن الوزير أبدى اهتمامه الكامل بالطفل يوسف، بمجرد انتشار صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلف الادارة المختصة بالتوصل إليه، وإلى أسرته.

وشدد على أن اهتمام الوزير، يأتي في دور تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع.

واوضح المتحدث الرسمي، أن الوزارة تبذل كل جهودها، لادخال السرور والسعادة على براعم وشباب مصر، من خلال المهرجانات والمارثونات والمسابقات الشبابية ومعسكرات الكشافة والطلائع وغيرها من البرامج التي تعمل على غرس القيم والمبادئ وروح الانتماء في نفوس النشء .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولو صورة يرجع عمرها إلى أكثر من عام، التقطها المصور سهيل عبدالرحمن، للطفل "يوسف"، وهو منبطح أرضا أمام الملعب الخماسي لكرة القدم بنادي جهاز مدينة الشروق، يحاكي تدريبات الأطفال من الخارج، بعدما حالت ظروفه الصعبة، بينه وبين متعته الوحيدة "كرة القدم".

فما كان منه إلا أن تعلق بـ"قشة" المحاكاة، مع تداولها مجددا تصدرت صفحات أهالي المدينة، بحثًا عنه لمساعدته، حتى وصل الأمر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فقرر على الفور رعايته والاهتمام به، مثل مثل كل البراعم والشباب الذي حرصت الوزارة على تبنيهم ورعايتهم شبابيا ورياضيا.