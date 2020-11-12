برعاية وزير الشباب.. الثقافة الرياضية يحتفل باليوم العالمي للتسامح

ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، احتفالياته السنوية بـ اليوم العالمي للتسامح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور نجوى لاشين مدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام.

رئيس الاتحاد: الاحتفالية تتضمن ثلاث فقرات.. منها تكريم رموز الكرة والفن

وقال الاعلامي أشرف محمود في تصريحات لـ"الوطن"، إن الاحتفالية ستقام في المركز الأولمبي بالمعادي يوم الاثنين المقبل 16 نوفمبر، لافتا الى أن الاحتفالية ستشهد ثلاث فقرات، الأولى ندوة بعنوان "الكلمة أمانة ومسؤولية"، ويتحدث فيها الدكتور حمدي حسن أستاذ الإعلام ونائب رئيس جامعة مصر الدولية السابق، والدكتورة نرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجامعة الغربية المفتوحة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح محمود أن الاحتفالية ستتضمن في فقرتها الثانية، إطلاق مبادرة "نعم للانتماء.. لا للتعصب"، مشيرا إلى أن تخصيص الفقرة الثانية، لنبذ التعصب، يأتي من حرص اتحاد الثقافة الرياضية على مواكبة توجه وزارة الشباب والرياضة لمحاربة التعصب.

محمود: تكريم مصطفى عبده وندى بسيوني وإذاعة القرآن الكريم

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن اللجنة المنظمة للاحتفالية حرصت على أن تختتم فقراتها بتكريم نخبة من رموز الرياضة والفن والإعلام يتقدمهم الكابتن حسن شحاته، وكذلك كل من مصطفى عبده والكابتن شطة لاعب النادي الأهلي، والمدير الفني للاتحاد الأفريقي السابق كاف، والكابتن أحمد الكأس والكابتن عبدالحميد بسيوني والكابتن حسين لبيب.

والفنانون، محمود قابيل وإنعام سالوسة وندى بسيوني والدكتور حسين السمري، والدكتور عرفة سلامة، والدكتور محمد رضا عرابي، والمستشار الشافعي صالح والمستشار عمرو طاحون، ومحرم الهرم، إلى جانب إذاعة القرآن الكريم والإعلاميين الدكتور حسن مدني، ورضا عبدالسلام، وطه الحديري.

جدير بالذكر، أن احتفال اتحاد الثقافة الرياضية، يأتي موافقا لاحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للتسامح، التي تمثل دعوة للعالم كله، للتمسك بقيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.