صحة النواب: ننتظر الموافقة النهائية على قانون تصنيع البلازما

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المادة 16 في القانون حسب الدستور تفرض سرية المتبرعين بالدم وفقا لقانون سرية المعلومات الصادر في عام 2020 ويتم الاحتكام إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية للحصول على المعلومات، وجاء ذلك ردا على طلب أحد أعضاء البرلمان بإتاحة المعلومات للجميع.

وأضاف "العماري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الجلسة العامة ستصادق على قانون التبرع بالبلازما والذي يشمل 23 مادة خاصة أن هذا الأمر يعتبر أمنا قوميا لأن مصر تحتاج مليون لتر بلازما سنوية لذا وجب توطين هذا الأمر داخل مصر.

وأوضح أنه لا يوجد في منطقة الشرق الأوسط دول تصنع البلازما إلا في إيران وإسرائيل لذلك فإن هذا سيكون أمرا هاما ويجب على المصريين أن يفتخروا بهذا الأمر منوّها أنه سيتم التعاقد مع بيوت الخبرة العالمية من قبل الدولة ممثلة في وزارة الصحة والإسكان وهيئة الدواء.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه سيتم تجميع البلازما في الخارج ثم يعاد تصنيعها في الخارج حتى يعرف الأطباء في مصر تصنيع هذه التكنولوجيا ثم يتم استخدامها في صورة مشتقاتها من أجل استخدامها في الأغراض العلاجية.

وفي نفس السايق، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، حيث إنه أحد أهم التكليفات الرئاسية في مجال الصحة بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي له ارتباط مباشر ومردود على صحة وسلامة المواطنين.