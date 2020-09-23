لطفي لبيب يهاجم مسرح مصر: أشرف عبد الباقي "جميل" بس ده مهزلة

شن الفنان القدير لطفي لبيب، هجومًا على "مسرح مصر"، واصفًا إياه بـ"المهزلة"، فذكر أن المهزلة لم تّعد تناسبنا، "محتاجين كوميديا الموقف مش إفيهات مش ألفاظ مش ضرب"، موضحًا أنه يُحب الفنان أشرف عبد الباقي ويعتبره من الفنانين الكوميديين البارعين، "ده جميل".

وشدد لبيب، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، على شاشة "cbc"، أنه يجب التركيز على إنتاج مسلسلات من أجل تصديرها للخارج بشروط مصرية، "لازم نقدم أعمال فنية جيدة، لازم ندخل خندق الأدب ونحتمي فيه".

ومن ناحية أخرى، أكد الفنان القدير، أنه ظل 6 سنوات ونصف مقاتلا عسكريا "قاعد في حفرة 6 سنين ونص"، وكتب كتاب "الكتيبة 26" منذ 45 عامًا ورغم ذلك لم يتم تجسيدة في عمل فني، "للأسف متعملش ليه أنا مش عارف، عمالين نطالب بفيلم عن حرب أكتوبر، شكلنا لجنة قالوا نجيب أسامة أنور عكاشة ومجموعة يكتبوا لنا فيلم عن حرب أكتوبر برضه محدش عمل، لأن محدش هيعرف".