الحفاظ على النفس أولوية.. الأوقاف تضع سيناريو غلق المساجد في ظل كورونا

حسم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ملف غلق المساجد، مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث أكد في تصريحات له خلال لقائه بقيادات الدعوة بأسيوط، أن طاعة الله عز وجل لا تُنال بمعصيته في أذى النفس أو أذى الخلق، وأن من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحافظ على بقائها مفتوحة بالتزامه التام بالإجراءات الوقائية، وعلامات التباعد الاجتماعي.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، هي من تحدد فتح أو غلق المؤسسات في ظل جائحة كورونا، بما في ذلك دور العبادة، وأن الوزارة ملتزمة بما تصدره اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من قرارات.

وأشارت المصادر لـ"الوطن"، إلى أنه لم يطرح أمر بالالف حتى الآن، إلا أنه في حال اتخاذ القرار من اللجنة العليا لإدارة الأزمة، وفي ظل الموجة الثانية لوباء كورونا، فسيتم تنفيذ القرار فورا.

وقالت المصادر، إن الساجد قبل المساجد، والحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف، وجميع المساجد تقوم بحملة واسعة للنظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية، ومراعاة الواقع والحال، فلن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة، لن يتم فتح المسجد.

كذلك الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، ولا يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد، من خلال علامات التباعد الموجودة به، كذلك تم التأكيد على تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا، أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

كذلك عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، وعدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد، كذلك عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد، وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلاً لا يحتاج إلى مكبرات صوتويفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة.

ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات، كذلك الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

وأكدت وزارة الأوقاف علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد عليها، وإتخاذ إجراءات حاسمة جدًا تجاه من يتجاوزها، وعلى جميع جهات المتابعة بالوزارة متابعة التنفيذ ورفع أي مخالفة إلى رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة