"الأوقاف" تحذر من استغلال المساجد للدعاية في انتخابات إعادة "النواب"

تشهد وزارة الأوقاف، صباح اليوم، حالة الطوارئ، وذلك مع انطلاق انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية والتى تعد الجولة الختامية لمجلس النواب الجديد.

وتشهد 9 محافظات جولة الإعادة الأخيرة، وتشمل القاهرة، والقليوبية، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والسويس، ودمياط، وشمال سيناء، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية.

وأعلنت الوزارة، عبر موقعها الرسمي الالتزام بالحياد التام في ظل انتخابات إعادة المرحلة الثانية، ودعوة المواطنين للمشاركة الوطنية الواجبة، مؤكدة أنها شأنها مثل جميع مؤسسات الدولة الوطنية، حريصة كل الحرص على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، معبرة عن إرادة الناخبين الذين نثق في وعيهم ووطنيتهم كل الثقة، وحرصهم على المصلحة الوطنية التي تلفظ الإرهاب والإرهابيين والغلاة والمتطرفين.

وعممت وزارة الأوقاف منشورًا لها على المديريات بمحافظات الإعادة، طالبتهم فيه بالتزام الحياد التام، وبحسب المنشور الموزع على المحافظات فإن "الأوقاف" حذرت جميع العاملين بها من استخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها، أو أي من منشآتها في الدعاية الانتخابية أو السماح للآخرين باستخدامها في ذلك، وأنه يجب مواجهة ذلك بحسم شديد، مؤكدة أن من يخالف ذلك يلقى عقابه، مع إلزام القائمين على أمر المساجد بتحرير محاضر رسمية للمخالفين، طبقًا للقانون.

وأكدت "الأوقاف" أنها ملتزمة باحترام الدستور والقانون في ممارسة الحريات، غير أنها التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توظيف الدين سياسيًا، وسيتم سحب تصريح الخطابة من شخص يقوم بأي مخالفة، ومحاسبة أي قيادة أو عامل يرصد عليه مخالفة.

وبحسب المنشور، فالوزارة تحذر جميع العاملين بها من استخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها أو أي من منشآت الوزارة في الدعاية الانتخابية أو السماح للآخرين باستخدامها في ذلك، وستواجه بحسم شديد من يخالف ذلك، مع إلزام القائمين على أمر المساجد بتحرير محاضر رسمية للمخالفين طبقًا للقانون.