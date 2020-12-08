إقبال كثيف من الناخبين قبل غلق اللجان الانتخابية بدائرة الزيتون

تشهد لجان مدارس دائرة الزيتون، قبل الغلق بدقائق، زحامًا شديدًا من الناخبين، الذين تنوعت أعمارهم بين شباب ومسنين أمام أبواب المدرسة، فضلا عن تجمع أكثر من "توكتوك"، كوسيلة مواصلات سهلة وبسيطة للتوصيل من وإلى اللجنة.

واصطفت الطوابير الانتخابية أمام اللجان، في انتظار المشاركة والتصويت، كما شهدت اللجان إجراءات وقائية مشددة، من أجل حماية الناخبين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتعالت أصوات الأغاني الوطنية أمام اللجان، والتي ألهبت حماس للناخبين.

وفي تمام التاسعة صباحا، فتحت لجان دائرتي حدائق القبة والأميرية، أبوابها في ثاني أيام التصويت لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وبدأ اليوم، ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، في 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".