إقبال المرأة على انتخابات النواب بجولة الإعادة في شمال سيناء

شهدت جولة الإعادة لانتخابات النواب بشمال سيناء إقبالا غير مسبوق، حيث تزايدت الأعداد بشكل كبير في العريش والشيخ زويد بالدائرة الأولى، وأيضًا إقبال بشكل واضح في بئر العبد وبالوظة بالدائرة الثانية.

وبدأ منذ ساعات الصباح الأولى أنصار مستقبل وطن في العريش والشيخ زويد حشد أصواته بشكل منظم عكس اليوم الأول، فيما قام أنصار المرشح ياسر عرابي العمل على إقناع الأهالي بضرورة انتخابه.

وفي مدينة بئر العبد وصل أنصار المرشح الشيخ سلامة الرقيعي، قادمين من الإسماعيلية والشرقية ممن يحق لهم الانتخاب، فيما لوحظ أن غالبية المرشحين من عنصر النساء.

من جهة أخرى تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير وانتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني من جولة الإعادة بمختلف اللجان الانتخابية بشمال سيناء.

ودعا المحافظ المواطنين الخروج إلي لجان الانتخاب والتصويت للمرشح الذي يختارونه، مؤكدًا علي أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار المحافظ إلى استمرار غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن في متابعة سير وانتظام لجان الانتخابات، مؤكدًا على عدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوي تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ، إلى أن نسبة التصويت في اليوم الأول بلغت 12.3% على مستوى اللجان الانتخابية بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من جولة الإعادة 33 ألف و678 ناخب من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية وعددهم 273 ألف 178 ناخبًا.