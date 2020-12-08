"الستات تكسب".. تفوق في أعداد السيدات أمام لجان انتخابات حدائق القبة

شهدت اللجان الانتخابية في دائرة حدائق القبة، إقبال من الناخبين الذين نزلوا للإدلاء بأصواتهم في اقتراع الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بيومها الأخير، في مشهد ديمقراطي مبهج.

وتفوقت أعداد السيدات أمام اللجان الانتخابية، وأصبح لهن العدد الأكبر من الناخبين في لجان دائرة حدائق القبة، في مشهد يدل على ثقافة السيدة المصرية ووعيها الكامل بمسؤولية صوتها من أجل بلدها.

وتنوعت أعمار السيدات، اللاتي وقفن في الطوابير الانتخابية، بين الفتيات والأمهات وكبار السن، فيما قالت إحدى السيدات: "إحنا بنستنا الانتخابات دي تيجي عشان ندي صوتنا ونحس بقيمتنا إننا بنختار اللي يمثلنا".

إجراءات احترازية في لجان دائرتي حدائق القبة والزيتون في انتخابات الإعادة بالبرلمان

فتحت لجان دائرتي حدائق القبة والزيتون أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

والتزمت جميع اللجان الانتخابية في حدائق القبة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من بينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف واستعدادات قصوى من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين في أثناء عملية التصويت.

وانطلق اليوم المحطة الثانية والأخيرة في قطار انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من مجلس النواب فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

وتجرى المنافسة في جولة الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر الجاري.