أحد ضحايا النصب والاحتيال: "اتنصب عليا أنا وأصحابي في حوالي مليون جنيه"

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، فقرة خاصة للحديث عن ملف توظيف الأموال، وقضايا النصب والاحتيال في المحافظات المختلفة، مستضيفًا عدد من ضحايا قضايا "النصب والاحتيال".

وقال عمرو عباس، أحد ضحايا "قضايا النصب والاحتيال" من عدلي لمعي تاجر الدواجن في الجيزة، إنه تعرف عليه من خلال صديق له، ومن ثم تعامل معه منذ 6 شهور، وربح من ورائه أرباح 2.5% في فترة قصيرة على المبلغ أي حوالي 30% في العام، بدون أي اتفاق معه، وهذا الرجل كان يعمل في متاجرة الدواجن، وكان قد أقنع كل المتعاملين معه بأن يتعامل مع "براندات" كبيرة في الدواجن، وهو واحد من أكبر تجار الدواجن في مصر.

وأضاف "عباس"، خلال استضافته في البرنامج أنه جاء في آخر 3 شهور وطلب أموال زائدة من المتعاملين معه، وأكد لهم أنه يريد سيولة من أجل بناء مرزعة ومجزر في أرض 200 فدان جعل المتعاملين معه يرون، لافتًا إلى أن هناك مستشارين قانونين كانوا يتعاملوا معه.

وتابع: "عرفنا أنه نصاب آخر 4 شهور، بعدما وجدت أنه يطلب فلوس زيادة عشان يتوسع في الشغل، وإحنا جبنا فلوس من خلال أطراف وأصدقاء لي ولأخوه، أنا شخصيا أديته 150 ألف جنيه، إجمالا لميت له مليون جنيه من صحابي.

وواصل: "صديقي اللي عرفني بي، قالي أن اتقبض عليه، وعرفنا أنه نصاب ونصب على واحد في فلوس، وروحنا وقال أنا فلوسي موجودة في السوق، وبدأ يتعطف الناس، وساعدناه وتوسطنا عشان يخرج من السجن، وبعد ما خرج من السجن وعد الناس أن هيديهم حقوقهم، وبدأ ياخد من الناس الجديدة اللي معاه ويدي الناس القديمة عشان تثق فيه، لحد ما اتكشف خالص، وعليه 69 قضية ما يوازي 40 مليون جنيه، وخرج للمرة التانية وحاولنا نتواصل معه، وقفل تليفونه، ونجحنا نوصل لمكانه، وجت قوة من قسم الهرم واتحبس وخد أحكام نهائية في 23 قضية من إجمالي 89 قضية، ومخدناش فلوس"..