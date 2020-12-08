غرفة السياحة: بوابة العمرة تحمي المسافرين من النصب.. وخدمات مناسبة

تستعد غرفة شركات السياحة، لخطوة جديدة تساعد في تنظيم رحلات الحج والعمرة بشكل قانوني، حيث تنتظر الغرفة صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية من مجلس النواب، لتحقيق مزايا عديدة في منظومة رحلات المعتمرين والشركات المرخصة، وتطوير قطاع السياحة بشكل عام، ومساعدة الشركات في الالتزام بتقديم الخدمات الأمثل للمسافرين.

قانون إصدار بوابة العمرة المصرية لاقى موافقة لجنة السياحة بالبرلمان، وفي انتظار عقد جلسة اللجنة العامة للإعلان عنه وإقرار القانون، حسبما قال أشرف صحصاح، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، مضيفًا أن السفر لآداء مناسك الحج والعمرة فيما بعد سيكون من خلال التسجيل في بوابة العمرة المصرية، تحت إشراف من إتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة ووزارة الداخلية.

وأضاف "صحصاح" لـ"الوطن"، أن بوابة العمرة المصرية تحمي من السمسارة الذي يعملون بتأشيرات خارجية، وينظمون رحلات عمرة لمجموعات تحت اسم شخص أو جمعية أو شركة وهمية، وهو ما كان يسيء السمعة للشركات السياحية، نتيجة نسب بعض المحتالين نفسهم لها، من خلال شراء التذاكر منها وبيعها بطرق غير شرعية تحت اسم الشركة، مشيرًا إلى أن السفر فيما بعد سيكون من خلال قنوات شرعية كانت الغرفة تأملها منذ فترة كبيرة.

صحصاح: البوابة تسهل على المسافرين اختيار العروض المناسبة لهم

وأشار عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن المعتمر بعد إصدار بوابة العمرة المصرية سيكون قادر على الدخول عليها والتسجيل من خلالها مع اختيار الشركة التي تقدم عروض وخدمات وأسعار مناسبة له، وبذلك تضمن حماية المعتمر والشركات من القنوات غير الشرعية، والقضاء على المحتالين وأصحاب الشركات غير المرخصة.

وطالبت الغرفة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعرض مشروع القانون المقر من قبل لجنة السياحة علي اللجنة العامة للمجلس، التي من المقرر انعقادها منتصف الشهر الحالي، حتى يتثنى لهم التحضير للاستعدادات لموسم العمرة الجديد.