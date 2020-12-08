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محمود مسلم

فايزر تعلن "أخبارا سارة" للعالم بشأن لقاح كورونا

كتب:

وكالات
09:20 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
شركة فايزر

شركة فايزر

قالت شركة "فايزر" الأمريكية، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنها جاهزة لبدء شحن لقاح كورونا، بعد تلقي تصريح "الاستخدام الطارئ".

وذكرت الشركة: "نحن جاهزون لبدء شحن الجرعات الأولية بعد تلقي تصريح الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية "قدمت لنا طلبا أوليا لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا".

وأضافت "أي جرعات إضافية تتجاوز 100 مليون جرعة ستخضع لاتفاقية منفصلة ومقبولة من الطرفين أي الحكومة الأمريكية وفايزر".

ورفضت الشركة التعليق "على أي مناقشات سرية قد تجري مع حكومة الولايات المتحدة".

في المقابل، ذكرت فايزر أن "فرق التصنيع تعمل على مدار الساعة لتوفير اللقاح للعالم بشكل سريع ومنصف".

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الثلاثاء، أن تأثير لقاح فايزر ضد كورونا "يظهر من الجرعة الأولى".

ويعطى اللقاح المذكور على جرعتين، تفصل بينهما 3 أسابيع، لكن وفق الهيئة الأمريكية "يبدو أنه يؤمن الحماية من الفيروس بعد أول جرعة".

وأضافت أن "لقاح فايزر ضد كورونا متسق مع توصياتنا"، في تلميح على ما يبدو لقرب إصدار تصريح بتوزيعه في أمريكا.

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