شحن مصر للطيران: "فايزر" ستوفر "كونتينر" خاص للشركات لنقل لقاح كورونا

قال الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إن الشركة تقوم بنقل الأمصال من الدول الخارجية إلى مصر بشكل دائم ودوري، أما بالنسبة للقاح "فايزر" الجديد الذي يحتاج أن يكون في درجة حرارة سالب 70 فتقوم الشركة المنتجة للقاح ببناء "كونتينر" يوفر تلك الدرجات المنخفضة من الحرارة.

وأضاف "جوهر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك "الكونتينر" سيكون مثلج، وعند وصوله للمطار فسيتم نقله بسيارات شحن مثلجة.

وأوضح أن شركة "فايزر" ستوفر الصناديق ذات درجات الحرارة المنخفضة للنقل حول العالم، ودرجات التبريد للسيارات في المخازن بشركة مصر للطيران تستطيع الاحتفاظ لما يصل لسالب 25: "حكاية ناقص 70 دي حاجة جديدة، وكل شركات الطيران حول العالم لا تستطيع الاحتفاظ بذلك بدون وجود كونتينر مخصص لذلك من قبل الشركة".

وكان ألبرت بورلا، قال رئيس شركة "فايزر الأمريكية، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال رئيس الشركة: "لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث".

وطورت "فايزر" الأمريكية لقاحا بالشراكة مع "بيونتك" الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.