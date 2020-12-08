هيئة الدواء الأمريكية: لقاح "فايزر" ضد كورونا متسق مع توصياتنا

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "فايزر" ضد كورونا متسق مع توصياتها، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا قد يصابون مجددا وقد يكون اللقاح نافعا لهم،قائلة "يبدو أن لقاح فايزر يؤمن الحماية من الفيروس بعد أول جرعة".

وبدأت عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا، كأول دولة تستخدم لقاح كورونا، وأولوية التطعيم لكبار السن والعاملين في القطاع الصحي.

وتراقب الحكومات والوكالات الصحية في جميع أنحاء العالم برنامج التطعيم البريطاني لملاحظة نجاحاته وإخفاقاته وتعديل خططهم وفقًا لذلك.

وأُرسل لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، وشركة "بيوإنتك" الألمانية، إلى المستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة ويتوفر اللقاح اليوم الثلاثاء في 50 مستشفى بإنجلترا.

ومن المتوقع طرح 800 ألف جرعة من اللقاح اليوم وهو اليوم الذي أطلق عليه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لقب "يوم النصر"، تشبيهها بانتصارات الحرب العالمية الثانية