بايدن يشدد على الوقاية.. وترامب يوقع مرسوما حول لقاح كورونا

قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، مرشحيه للمناصب الصحية الرئيسية، في وقت وقّع فيه الرئيس دونالد ترامب، مرسوما يلزم بتأمين لقاح كورونا إلى الأمريكيين أولاً.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة، لن تتخلص من وباء كورونا بسرعة، وشدد على إلزامية ارتداء الكمامة قائلاً: "أول 100 يوم من ولايتي تتطلب ارتداء الكمامات".

وأضاف بايدن، أن "مئة مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم"، معتبراً أن "تطوير اللقاحات واحدة من المهام الصعبة التي تنتظرنا".

ورأى أن "على الكونجرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في أميركا".

في سياق متصل، اعتبر بايدن أن حزمة التحفيز الاقتصادية الخاصة بكورونا "مجرد بداية".

وعاد وشدد على أنه "يجب حماية الأطفال من كورونا وإبقاؤهم في المنازل لمئة يوم"، مضيفا أن "فتح المدارس وارتداء الكمامات يشكلان هدفين رئيسيين خلال مئة يوم".

وفي وقت تحدث فيه بايدن عن الوقاية، تحدث ترمب عن اللقاح والاستجابة السريعة.

ووقّع ترمب مرسوماً يلزم بتأمين اللقاح إلى الأمريكيين أولاً.