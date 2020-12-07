"الباز" عن اجتماع ترامب بكائنات فضائية: خزعبلات إسرائيلية

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن ما تقوله إسرائيل، بشأن لقاء جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكائنات فضائية، ليس إلا خزعبلات تروجها في إطار صناعة الهلع، فليس هناك على الاطلاق، ولم نجد إلا يومنا هذا أي إثبات علمي محقق، عن وجود أي حياة وليس فقط كائنات، في هذا الكون بعيد عن الأرض.

وأضاف "الباز"، خلال لقائه عبر "Skype"، مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن التقدم التكنولوجي مستمر على دوام، وهو ما يتيح لنا التعرف على بعض الأشياء، ومن ثم التعرف على ما يمكن أن يحص مستقبلا، فالإنسان في تقدم مستمر، ويحاول دائما أن يبحث فيما خلقه الله من حولنا.

وتابع: "هل عرفنا أو اكتشفنا ولا حتى خلية واحدة حية في المجموعة الشمسية، لا، في خارج المجموعة الشمسية، أيضا لا، في أماكن أخرى في الكون، أيضا لا، ولكن الاحتمال قائم، بالطبع قائم، لأن الكون شاسع وواسع، ولا نعرف أين ومتى، ولكن تبقى الاحتمالات قائمة".

وأكد أن أنه من الضروري للبحث العلمي والعربي دراسة الفضاء، وهذا أمر لازم فليس هناك في العلم والمعرفة رفاهية على الإطلاق، فما دام القصد ان تتعلم، فهذه ليس رفاهية، وهذه مهمة الإنسان ويجب عليه أن يتمعن في الكون.

وكان البروفيسور والجنرال الإسرائيلي المتقاعد خائيم إيشيد، الذي يعرف بأبي برنامج إسرائيل الفضائي، فجر قنبلة من العيار الثقيل، حيث أعرب عن قناعته بأن كائنات فضائية وصلت سرا إلى كوكب الأرض.

وادعى الجنرال المتقاعد الذي كان يترأس خلال فترة بين عامي 1981 و2011، إدارة الفضاء في وزارة دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واسعة الانتشار، أن تلك الكائنات الفضائية طلبت عدم الكشف عن وصولها إلى الأرض، مضيفا: "كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك كشف الستار عن وجودهم هنا لكن الكائنات من فيدرالية المجرة قالت: انتظر واسمح للناس بالهدوء أولا، لا يريدون نشوب حالة من الهستيريا الجماعية، بل يريدون أن ندرك ونقبل بذلك أولا".