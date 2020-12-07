سي إن إن: جهود ترامب لتغيير نتائج الانتخابات شارفت على النهاية

رغم ما قاله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علنا، حول وجود نوع من التطور على صعيد جهود فريقه القانوني وما تبقى من أفراد حملته الانتخابية لإبطال أو تأجيل نتائج الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذه الجهود يبدو أنها شارفت على النهاية، حسبما ذكرت مصادر عدة لـCNN.

وقال ترامب في مقطع فيديو بلغت مدته 46 دقيقة ونُشر الأسبوع الماضي إنهم سيواصلون رفع الدعاوى القضائية، لكن فريقه القانوني عقد اجتماعات أقل واتصالات لمناقشة الاستراتيجية الأيام القليلة الماضية.

وبعد أن دخل محامي ترامب، رودي جولياني، إلى المستشفى، بدأت القناعة تترسخ لدى موظفي الحملة بأن الأمر أصبح مسألة وقت قبل أن تنتهي جهودهم القانونية بشكل نهائي.

ومن المتوقع أن يظهر جولياني عبر تطبيق "زوم" في جلسة استماع مع نواب ولاية جورجيا، الثلاثاء، رغم أن ظهوره سيعتمد على وضعه الصحي، حسبما قال مصدر.