الري: نستهدف الانتهاء من مشروع تبطين الترع خلال عامين

قال المهندس محمود السعدي، مساعد وزير الري والمشرف على مشروع تبطين الترع، إن شبكة الترع العمومية في مصر، تبلغ 33 ألف كيلومتر، وجرى حصر الترع التي بها مشاكل في صعوبة وصول المياه، وتبلغ 7 آلاف كيلومتر، وتأهيلها خلال عامين، وتم تدبير الاعتمادات المالية، وطرح وتجهيز عقود لـ4400 كيلومتر، والعمل جار في 20 محافظة.

وأضاف "السعدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك ترحيبا كبيرا من قبل المزارعين بهذا المشروع، نظرا للمشكلات التي كانوا يواجهونها، وأدركوا قيمة المشروع، مناشدا المزارعين في أرجاء مصر الحفاظ على المجاري المائية لإبقائها على نفس المستوى.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تبطين الـ7 آلاف كيلومتر خلال عامين، والتي تكمن أهميتها في وصول المياه للنهايات وارتفاع الجسور، والشكل الحضاري، وسيمنع ظهور الحشائش بها، كما أن المشروع يحتاج للعمالة الكبيرة، ما يساعد الدولة للقضاء على مشكلة البطالة، حيث كل موقع لا يقل عن 30 إلى 40 عاملا وهناك مواقع أخرى يصل فيها العمال لـ 60 عاملا.

ولفت إلى أن أكثر المحافظات التي يجرى بها مشروعات لتبطين الترع هي الشرقية وقنا والأقصر، موجها الشكر لجميع المهندسين والعاملين بالمشروعات في الحرارة المرتفعة أو تحت الأمطار.