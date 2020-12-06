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وزير الري يتفقد مشروع تأهيل مخر السيل بسنور في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:54 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
وزير الري يتفقد مشروع تأهيل مخر السيل بسنور في بني سويف

تابع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل.

يأتي ذلك ضمن زيارة الوزير لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، والتي تشمل مشروعات تأهيل وتبطين الترع وأنظمة الري الحديث وأعمال الحماية الخاصة بتأهيل ورفع كفاءة مخرات السيول.  

وتفقد الوزير والمحافظ مخر السيل واطلعا على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، والتي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومتر وبتكلفة 18 مليون جنيه، وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها والتي تستهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

 وناقش الوزير والمحافظ مع القائمين على المشروع، الموقف التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسي على جانبيه، وكذا الأعمال الجارية بخصوص تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر طبقا للرسومات الهندسية المعدة، والتي تتم بالتوازي مع استكمال أعمال الردم للجسور وتكاسي الدبش بمنطقة الخط، بالإضافة إلى عمل صب خرسانية على الميول والقاع أمام وخلف الخط  بعد الانتهاء من أعمال التدبيش، وذلك تحت إشراف فني وتنظيمي مشترك بين شركة  الغاز ومديرية والري.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل التي تم تنفيذها ساهمت بشكل كبير في التعامل مع الاندفاع  القوي لمياه الأمطار القادمة من سلاسل البحر الأحمر  خلال موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد مطلع نوفمبر الماضي، حيث أسهمت في مرور المياه بشكل آمن، وعدم تكرار ما حدث في مارس الماضي، والتي تعرض وقتها المخر لسيول وأمطار لم تشهدها المحافظة منذ عقود نتج عنها انهيار جسر المخر ترتبت عليه بعض الخسائر.

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