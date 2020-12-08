شكري: نتابع ما ستتخذه "أوروبا" من قرارات تجاه تركيا

رد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن تساؤل الإعلامي نشأت الديهي بمدى ارتباط زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالقمة الأوروبية التي ستنعقد يوم الخميس المقبل والتي ستناقش الاستفزازات التركية في منطقة شرق المتوسط.

وقال "شكري"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، من العاصمة الفرنسية باريس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يبحثان كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن الحوار الدائر على الساحة الأوروبية فرض نفسه نظرًا للأعمال المتكررة في شرق المتوسط والسياسات التي تتعدى شرق المتوسط بل وصلت لدوائر عديدة إقليمية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن ما يتخذه الاتحاد الأوروبي من قرارات له أهميته ونتابعه عن قرب، فالاتحاد الأوروبي قوة دولية ومجتمع فيه دول لها تأثير ونفوذ، وتستطيع أن يكون لها تأثيرها على مجريات الأمور لما تتخذه من اجراءات اتساقًا مع القانون الدولي والشرعية الدولية والعمل في اطار من التضامن مع شعوب المنطقة لتحقيق الاستقرار.