شكري عن جهود مصر في الأزمة الليبية: مقدرات ليبيا لشعبها

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأزمة الليبية تُعد موضوع هام جدًا على جدول أعمال القمة المصرية الفرنسية، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ذكر أن هناك تنسيق مستمر سواء فيما يتعلق بالرئيسين أو التمثيل الوزاري ودون الوزاري يتم بشكل دوري بين البلدين وكثيف نظرًا للخطورة المتولدة عن الأوضاع في ليبيا.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا لرعاية مفاوضات "5+5" لتثبيثت وقف إطلاق النار، وإتاحة الفرصة لإطلاق العملية السياسية، ومن قبل ذلك إعلان القاهرة ثم أيضًا الحوارات التي تمت حول الدستور كلها تسعى مصر من خلالها وبالتنسيق مع شركائها وعلى رأسهم فرنسا أن تُعيد الاستقرار في ليبيا.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تتيح للأخوة في ليبيا فرصة للتواصل إلى اتفاق وتوافق حول مستقبل البلاد للحفاظ على استقراره والحفاظ على مؤسساتها والحفاظ على مقدراته لصالح الشعب الليبي وليس لطرف أخر، وسوف تستمر مصر في هذا العمل، موضحًا أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 20 يونيو أن الخط الأحمر "سرت- الجفرة" كان بهدف إطلاق العملية السياسية، وتوفير الفرصة لمزيد من الحوار السياسي فيما بين الاطراف.

وأوضح شكري، أن مصر تقدر أن الحوار قد يكون به صعوبات عديدة، لكن لا بد أن يتم في إطار من التوافق وتضمين كافة العناصر السياسية، ولكن وفقًا لأحجامها وتمثيلها للشعب الليبي، وبدون وضع ثقل لأي مجموعة لا تنال التأييد في الشارع لدى المواطنين الليبين، كما أن مصر تدعم كافة الجهود بمسار برلين وجهود المبعوث الأممي ونأمل أن يصل الأشقاء في ليبيا إلى هذا التفاهم ويكون عاكس لإدراة الشعب اللييبي سواء كانت ارادة اخرى سواء من خارج ليبيا أو تيارات لا تحظى بتأيد من الشعب الليبي.