وزير الخارجية: هناك اهتمام مصري فرنسي لحل القضية الفلسطينية نهائيا

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل المناقشة المصرية الفرنسية حول القضية الفلسطينية، وذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أن هناك اهتمام وتوافق بين مصر وفرنسا، حول العناصر الرئيسية الواجبة التطبيق لحل القضية الفلسطينية نهائيا.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، في العاصمة الفرنسية باريس، على شاشة "TeN"، أن تلك العناصر الرئيسية تحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضمن قيام دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة في 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية ودفع عملية تفاوضية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك تشاور ورباعية أخرى غير الرباعية الدولية وهي مجموعة ميونج "مصر والأردن وفرنسا وألمانيا"، اجتمعت في الأردن مؤخرا، وهناك ترتيبات لانعقاد آخر قريبا، سيكون لها إسهامها في تحريك مسار العلملية السياسية فيما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل ويعمل على تعزيز الثقة واستثناف المفاوضات.