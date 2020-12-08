اللجنة العامة بمدينة نصر: السنباطي 18664 صوتا.. وسمر فودة 6468

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة السادسة مدينة نصر ومصر الجديدة، النتائج الأولية، لجولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي أجريت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في 13 محافظة، وبلغ عدد الحضور 26942، بواقع عدد 25132 صوتا صحيحا.

وحصل المرشح عمرو السنباطي، على 18664 صوتا، مقابل 6468 صوتا للمرشحة سمر فودة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء عمليات تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في التاسعة مساء، وفرز صناديق الاقتراع، داخل مقار اللجان.

واجريت جولة الاعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، لحسم 100 مقعد من برلمان 2021، وسط منافسة شرسة من إجمالي عدد المرشحين المقدرين بـ200 مرشح.

وتأتي جولة الإعادة بعد حسم 467 مقعد من البرلمان المقبل علي مستوي القائمة والفردي حتي الآن، مع تأجيل مقعد ديرمواس بمحافظة المنيا. وأكدت الاحزاب، على أن العملية الانتخابية، سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي حافظت على نزاهة وسلامة العملية، بالاضافة إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتمكن كل من محمد مصطفى السلاب، وطارق شكرى من حصد مقعدي الدائرة السادسة، مدينة نصر ومصر الجديدة، من أصل ثلاث مقاعد، حيث تمت جولة الاعادة في الدائرة على المقعد الثالث بين كل من عمرو السنباطي و سمر فودة.