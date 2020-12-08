الشباب يحتشدون أمام لجان مدينة نصر للتصويت في إعادة النواب

قبل بدء القضاه لساعة الراحة المخصصة لهم بثاني أيام جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، توافد الكثير من الناخبين على مقار لجان دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، وخاصة من الشباب الذين برزوا بصورة مكثفة اليوم.

وأمام لجنتي الجامعة العمالية ومجمع مدارس الملك فهد في مدينة نصر، تكدس الشباب أمام مقار الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم، حرصا منهم على المشاركة بالتصويت قبل انتهاء الجولة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واهتم القائمون على لجان الانتخابات، باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومرور الناخبين عبر بوابات التعقيم الناخبين.

ويخوض جولة الإعادة في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة على مقعد واحد للفردي، عمرو السنباطي، مرشح حزب مستقبل وطن، وسمر فرج فودة المرشحة المستقلة. وسبق أن حسم في الجولة الأولى المقعدين المخصصين الدائرة مرشح مستقبل وطن محمد مصطفى السلاب والمستقل طارق شكري.

وانطلقت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من مجلس النواب فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء"، حيث يتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر الجاري.