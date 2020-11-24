محافظ القاهرة: جار إزالة تعارضات مسار محور الفردوس غرب مدينة نصر

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه في إطار المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة لإنهاء كابوس الزحام المرورى الذى عانت منه العاصمة، جار حاليا إزالة تعارضات مسار محور الفردوس بمنطقة عزبة العرب التابعة لحي غرب مدينة نصر حيث تم إزالة 50 عقارا من إجمالي 129 عقارا، من المقرر إزالتها تباعا، مشيرا إلى متابعة جهود المنطقة الشرقية وحي غرب مدينة نصر في إزالة العقارات وتسليم الأهالي تعويضات مادية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور الفردوس يعد أحد أهم المشروعات الكبرى التي تتم على أرض العاصمة بتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، وتبدأ المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعاً مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس، ويشتمل تطوير الحركة المرورية بالميدان بعمل ازدواج وتوسعة لكوبري الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوى.

وأوضح أن المحور يساهم في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، ما يساهم في تقليل الكثافة المرورية والتكدسات على الطرق القائمة، وجارٍ العمل بالمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بطول 8600 متر وبعرض من 3: 4 حارات مرورية بكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه شاملة الأعمال الصناعية اللازمة وتنسيق الموقع العام.

من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن عدد من المعدات الجديدة دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه من موازنة الدولة، وذلك خلال تفقد المحافظ المعدات الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.