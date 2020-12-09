3.8 مليار دولار صادرات مشروعات المنطقة الحرة في الإسكندرية

قال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسكندرية، إن حجم صادرات المشروعات بالمنطقة الحرة بلغ ٣.٨ مليار دولار خلال العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالعامرية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ اللواء محمد الشريف، للوقوف على النشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة تضم 402 مشروعا ومصنعا عاما وخاصا بإجمالي رؤوس أموال تقدر بنحو 4.7 مليون دولار، مشيرا إلى أن عدد العمالة المصرية العاملة بالمشروعات في المنطقة تبلغ 50 ألفا و404 عاملا

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، إن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى ضرورة توفير فرص عمل جيدة لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفي كافة المجالات.

وأكد الشريف، أن المحافظة على أتم استعداد، لتقديم كامل الدعم إلى المنطقة الحرة، مشيراً إلى حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.

واستمع المحافظ، خلال الاجتماع، إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، فضلا عن مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.ناقش الاجتماع مؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وأهم المشاكل التي تعوق عملهم ووضع العمالة، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات ما يعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.

يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦ على مساحة ١٣٥٣ فدان، ٦٨٪ منها تشمل نشاط التصنيع والتخزين والخدمات المخصصة للمشروعات.وتشمل ٣٢ ٪ من مساحة المنطقة الخدمات والمرافق العامة، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، إلى جانب شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، والصرف الصحي والصناعي.