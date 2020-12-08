أنقذنا من ضوضاء محل المنجد يا محافظ الإسكندرية

نعاني نحن سكان منطقة كليوباترا الحمامات بسيدي جابر بمحافظ الإسكندرية، معاناة شديدة من محل منجد يقع في العقار رقم 13 بشارع مصطفى المغربي، لا يتوقف فيه الدق والخبط على مدار اليوم منذ الصباح وحتى منتصف اليوم، ما يحرمنا من النوم والراحة، بسبب العامل في هذا المحل، كما إن بناتي لا يستطعن تحصيل العلم من المنزل بسبب الضوضاء المنبعثة من المحل علاوة على المخلفات الخارجة من المحل، وزادوا على ذلك بالاستيلاء على مساحة 60 متر لصالح المحل هي في الأساس عبارة عن ممر بين شارعين وذلك للعمل فيها دون الرجوع للحين نناشد السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التدخل لوضع حد لمعاناتنا.

أهالي المنطقة