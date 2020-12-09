مرشحا حزب مستقبل وطن يحسمان مقعدي دائرة حلوان بالقاهرة

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة رقم 19 بحلوان المؤشرات الأولية لنتائج الفرز باللجان الفرعية للدائرة، التي تشير إلى فوز مرشحي حزب مستقبل وطن، عبدالنعيم حامد وعرفة صالح.

وأظهرت المؤشرات حصول المرشح عبدالنعيم حامد على 39569 صوتا، ليحتل صدارة المرشحين بأعلى نسبة تصويت، ويليه في المرتبة الثانية المرشح عرفة صالح، بعدما حصل على 33743 صوتا انتخابيا، ليكونا بذلك، ووفق المؤشرات الأولية، هما الفائزان بمقعدي الدائرة.

بينما احتل المرتبة الثالثة المرشح المستقل مصطفى إسماعيل بعدد أصوات 16252، يليه المرشح المستقل إبراهيم محجوب، بعدما حصل على 13556 صوتا انتخابيا.

ويبلغ عدد الناخبين في الدائرة رقم 19 بحلوان بحسب ما أعلنته اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، 740165 صوتا انتخابيا، موزعين على 139 لجنة فرعية، حضر منهم 58520 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 51560 صوتا انتخابيا، والباطلة 6960 صوتا.

وتضم الدائرة رقم 19 بحلوان 4 مناطق رئيسية وهم التبين والمعصرة ومدينة 15 مايو وحلوان، تنافس فيها في جولة الإعادة 4 مرشحين على مقعدين اثنين، وهم اللواء عبدالنعيم حامد، مرشح حزب مستقبل وطن، وعرفة صالح، عن الحزب ذاته، ومصطفى إسماعيل، المرشح المستقل، وإبراهيم محجوب، المرشح المستقل أيضا.

جدير بالذكر أن المنافسة في الدائرة الـ19 بحلوان اشتعلت بصورة كبيرة منذ اليوم الأول لبدء ماراثون الانتخابات البرلمانية، وزادت حدة هذه المنافسة في جولة الإعادة، بعدما تمكن مرشح حزب مستقبل وطن عيد حماد بالفوز بالمقعد الأول من الجولة الأولى من بين 57 مرشحا، لتبقى المنافسة على المقعدين المتبقيين في الدائرة بين 4 مرشحين.