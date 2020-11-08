عقيل: الانتخابات البرلمانية إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل كورونا

قال أيمن عقيل، رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، إن ملاحظات اليوم الرابع في الانتخابات البرلمانية 2020 تؤكد أن الدولة المصرية أنجزت إنجازًا كبيرًا، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "الهواري" في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن نسبة المشاركة كبيرة في محافظة شمال سيناء التي تحدت لإرهاب وسط حضور كبير من الرجال والنساء والشيوخ والشباب.

وأوضح، أن البعثة نسقت مع جمعية الجور في شمال سيناء التي كانت ترسل المستجدات الخاصة بكل لجنة بالصوت والصورة، وتضم البعثة 115 شخصًا ولها شراكات مع مؤسسات في غانا وكينيا وفرنسا ولبنان وأرمينا، بالإضافة إلى 36 متابعًا دوليًا، بجانب المترجمين والمنسقين والمحلين الذين حصلوا تدريب مكثف منذ 17 سبتمبر لمراقبة الانتخابات وسط جائحة كورونا.

وأشار رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، إلى أن المراقبين الدوليين أشادوا بالحرية في في قرارات اللجان الانتخابية، والنزاهة التي تم وظهرت في وجود صناديق شفافة وعدم الضغط على الناخبين من أجل التصويت لمرشحين بعينهم.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل أمس واليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ13 محافظة، صوّت الناخبون في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، أشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردي".