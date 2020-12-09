وزير الخارجية اليوناني يهاجم تركيا: "أصبحت وكالة سياحية للجهاديين"

وجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، تهمة إلى تركيا بزعزعة الاستقرار بالمنطقة، واصفا إياها بـ"وكالة سياحية للجهاديين"، داعيا للتصدي لسياساتها، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الوزير في أعقاب اجتماع وزراء خارجية اليونان وقبرص والأردن، في عمان، أمس الثلاثاء، إن أعمال تركيا خارجة عن القانون الدولي، وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتهدد باستخدام القوة.

وأضاف نيكوس دندياس: "تركيا هددت اليونان بالحرب في حال كنا نعمل في إطار حقوقنا السيادية، ووسعنا مياهنا الإقليمية حتى 12 ميلا بحريا".

واتهم الوزير اليوناني تركيا، بأنها "تستغل المهاجرين كأداة سياسية وتروج للدعاية والأخبار الكاذبة، وتؤجج القضايا الأمنية من خلال نقل الجهاديين من ليبيا إلى القوقاز، وهذا ما أصفه بوكالة سياحية للجهاديين، وهي بالتالي تشكل خطرا على السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشار "دندياس" إلى أن اليونان ترفض السياسات التركية في المنطقة، واصفا أعمال أنقرة بأنها "غير مقبولة"، منوها إلى أن أثينا كانت قد دعت تركيا مرارا للحوار البناء مع جميع دول المنطقة.

"دندياس" يطالب تركيا بمغادرة الجرف القاري

وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن أثينا لن تقبل الأمر الواقع في منطقة شرق المتوسط، مطالبا بمغادرة سفينة المسح التركية من المنطقة.

وأضاف دندياس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، "لن نقبل الأمر الواقع ولن نتسامح، اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية"، موضحا أن أنقرة تثبت أنها تفضل دبلوماسية "مدافع الأسطول" وليس إجراء حوار صادق.

وطالب وزير الخارجية اليوناني، تركيا بمغادرة الجرف القاري اليوناني على الفور، كما طالب الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.