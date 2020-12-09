بعد تطعيم البريطانيين به.. 12 معلومة عن لقاح فايزر ضد كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، بعض المعلومات الهامة عن لقاح كورونا، الذي بدأ العمل به في بريطانيا، وتلقيح المواطنين به.

"الوطن" ترصد لكم أبرز المعلومات التي ذكرها "تاج الدين" في تصريحات تلفزيونية، كالتالي:

1- لقاح فايزر الذي أنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، وسُجل بطريقة عاجلة، ويسمى تسجيل طوارئ؛ لأنه سٌجل قبل استكمال المراحل السريرية والإكلينكية للقاحات.

2- أنتج اللقاح بطريقة جديدة في عالم التطعيمات، يدخل جسم الإنسان مواد مركب عليها بروتين تشبه الفيروس، ويحصل الجسم على مناعة ضد كورونا بعد تكوين أجسام مناعية.

3- تظهر فاعلية التطعيم من 15 يوما إلى 3 أسابيع.

4- يجب على من يحصل على التطعيم أن يبتعد عن مصادر العدوى لمدة 15 يوما على الأقل.

5- التطعيم جرعتين، بينهما 28 يوما، وبعد الجرعة الثانية بـ15 يوم يبدأ تكوين أجسام مناعية.

6- قد يصاب من يحصل على اللقاح بكورونا، وفائدة التطعيم أنه لن يؤثر على الجهاز التنفسي.

7- المناعة الكاملة ضد فيروس كورونا غير مؤكدة حتى الآن.

8- يجب أن تكون الإجراءات الاحترازية موجودة بشكل كامل مع اللقاح.

9- تعاقدت مصر على شراء هذا اللقاح، وتبحث اللجنة العلمية عن لقاحات أخرى، وكذلك تأثيرات وإيجابيات وسلبيات اللقاح.

10- الدولة المصرية تضمن سلامة وأمان اللقاح الذي سيحصل عليه المواطنين، وسيكون أفضل وأضمن لقاح.

11- التطعيم سيصل بعد الصيف المقبل، والوقاية هي خير تطعيم ضد الفيروس.

12- عند وصول اللقاحات سيكون فيروس كورونا مرض موسمي خفيف.