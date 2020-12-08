وفاء عامر: جالي دور برد عادي بس جايز يكون كورونا

قالت الفنانة وفاء عامر، إن العمل في فيلمها الجديد "خان تيولا"، بدأ قبل أزمة فيروس كورونا، واستمروا في العمل بعدها، موضحة: "غالبا كلنا خدنا كورونا.. أنا جالي برد عادي.. بس جايز تكون كورونا".

وأضافت "عامر"، في لقاء برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي الثلاثاء، أنها في كل خطوة من خطوات مشوارها الفني الممتد 25 سنة تشعر وكأنها تبدأ من جديد.

وتابعت، أنها أحبت النجاح في مشوارها الفني، وحتى بعض الأشياء التي ضايقتها، أو خسرتها غير حزينة عليها، لافتة إلى أنها تعلمت التحدي والنظر إلى النصف المضيء من القمر.

وأشارت إلى أن المواقف الصعبة تواجه الإنسان كل يوم، ولكن "هتتحل يعني هتتحل".

وأوضحت "عامر"، أنها في فيلم "يا تحب يا تقب" كانت تؤدي دور الفتاة اللعوب، وشاركت في الفيلم من أجل المال فقط، ولم توضع صورتها على "أفيش الفيلم"، وقالت في نفسها إن الفيلم "مش هيتشاف آخد قرشين وخلاص بقى"، إلا أنها فوجئت بنجاح الفيلم.

وأكدت أنها في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير"، مع الفنان عادل إمام فوجئت أيضا بوضع صورة كبيرة لها على باب السينما، موضحة: "وضع اسمي بجوار اسم عادل إمام علامة فارقة في تاريخي الفني".

ولفتت "عامر" إلى أنه بالنسبة للأعمال الدرامية فإنها جميعا طُلبت بالاسم فيها، وبالنسبة لها فإن الدور لا يعتمد فقط على الورق، ولكن المهم أن تعيش الحالة، لافتة إلى أن كل مخرج أخرج منها حالة، مثل وسام المدني ومحمد النقلي وغيرهما من المخرجين.

وكشفت أن اهتماماتها تغيرت عن الماضي، موضحة: "في الماضي كنت عايزة أبقى مشهورة، والناس تشاور عليا، ودلوقتي بقى عندي قضية، ومنضيعش دور حلو أو مسلسل فيه رسالة.. أنا مش أرسطو ولا حد من الفلاسفة ولكن بقول إحساسي دلوقتي حتى لو كان الدور صغير".