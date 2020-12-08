عضو "الأطباء" عن بدء تطعيم لقاح كورونا ببريطانيا: ننتظر انتهاء الكابوس

أعرب الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ترحيبهم ببدء التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا، قائلا: "نرحب بكل المحاولات الجادة لإنهاء الكابوس الذي تعيشه البشرية".

وأضاف "مصباح"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن": أن كل التعليقات الرسمية الخاصة بالمشاركة في التجارب السريرية الخاصة بلقاح كورونا تعد إيجابية، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت عن مشاركتها في التجارب لأكثر من لقاح ضد كورونا، لافتًا إلى أنها خطوة هامة للحصول على لقاح جيد.

وتابع: "يهمنا أن تكون الأولوية في التطعيم بلقاح كورونا إلى الطاقم الطبي وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، لاسيما وأن الوفيات بكورونا بين الأطباء والفريق الطبي تزايدت في الموجة الثانية للفيروس، فعدد الوفيات بكورونا بين الأطباء وصل إلى 240 شهيدًا حتى الآن".

وعن نتائج اللقاح المتوقعة، قال مصباح: "لا يمكن توقع النتائج بشكل كبير، فنحن أمام فيروس مستجد، وحتى اللقاحات التي نزلت الأسواق في مرحلة من مراحل تجربة العلاج".

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن 70 % من الخدمات الطبية تقدم في العيادات الخاصة وتعد سببا كبيرا لانتشار عدوى كورونا، لافتا إلى أنها تابعة لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لكنها لا يمكنها إحكام السيطرة بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية فيها".

وطالب مصباح بضرورة زيادة المسحات الطبية للفرق الطبية، وزيادة رسائل الدعم المعنوي لهم وتوفير الرعاية الصحية الجديدة، وتيسير الحصول على وسائل مكافحة العدوى لهم، بالإضافة إلى دعم أسر شهداء الأطباء والفريق الطبي المتوفين بكورونا ومساواتهم بأسر شهداء الجيش والشرطة.