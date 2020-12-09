انطلاق مارثون الجري والدراجات بسوهاج والغردقة برعاية الرقابة الإدارية

انطلق المارثون القومي للجري والدراجات، اليوم، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

انطلق المارثون بمشاركة واسعة من أبناء محافظة سوهاج، وتقدم المشاركون اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اللواء أحمد الجارحي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة.

وانطلق المارثون الذي شارك فيه أكثر من 1000 شاب وفتاة من أمام مبني الرقابة الإدارية بطريق "أسيوط – سوهاج"، وانتهي أمام نادي سوهاج الرياضي بشارع الجمهورية، أعقبه مارثون للجري، وتم تقديم جوائز للفائزين في المارثون.

من جانبه اكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن المحافظة تحتفل بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد لا تقتصر علي القوانين والتشريعات ومطاردة المفسدين والقبض عليهم، وإنما يجب أن يشارك المجتمع بأكمله في مكافحة ظاهرة الفساد.

وأضاف أنه يجب علي المواطن أن يبدأ بنفسه ويكافح تلك الظاهرة بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة ويجب علي المواطن إبلاغ الجهات المختصة عن المفسدين كي يتم تتبعهم.

وفي السياق، أطلق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إشارة بدء ماراثون الدراجات بالغردقة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة بمشاركة المئات من الشباب.

وبدأ الماراثون من أمام مبني الرقابة الإدارية وسط مدينة الغردقة وانتهى أمام المدينة الشبابية، وأكد ممدوح الشاذلي مدير إدارة الرياضة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، صباح اليوم، أن الماراثون يأتى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، موضحا أن الماراثون بدأ من أمام مقر الرقابة الإدارية بالغردقة حتى مسافة 5 كيلومترات بمشاركة طلاب كلية التربية وتلاميذ المدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية وقيادات المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية بالبحر الأحمر.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي إشارة انطلاق المارثون عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وارتدي الشباب تي شيرت يحمل عبارة لا للفساد حاملين أعلام مصر واللافتات ابتهاجا واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بالغردقة.