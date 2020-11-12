محافظة الغربية تختتم دورة مكافحة الفساد في الجهاز الإداري

اختتمت محافظة الغربية، فعاليات الدورة التدريبية الأولى، المخصصة لأعضاء المكتب الفني بالمحافظة واللجنة العليا لإدارة الإنضباط ومكافحة الفساد، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

بدأ اليوم بمحاضرة عن أبرز جرائم الاعتداء على الأموال العامة، حاضر فيها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، وتلا المحاضرة مناقشات مفتوحة مع المتدربين، واختتم اليوم بمحاضرة عن التدابير والإجراءات الإدارية والتأديبية في مكافحة الفساد الإداري، التي حاضر فيها المستشار الدكتور محمد رامي حسين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، واختتم التدريب بمناقشة ثرية مع المتدربين.

وفي نهاية الدورة قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية درع المحافظ لكلا من المستشار الدكتور رفيق سلام والمستشار الدكتور محمد رامي حسين، تقديراً لجهودهما في إنجاح الدورة .

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد ضمن أولويات المحافظة، وأن هذه الدورة تأتي في نطاق تنمية مهارات أعضاء اللجنة والمكتب الفني لممارسة العمل المنوط بهم على الوجه الأمثل، وأشار إلى أن الدورة هي الأولى من نوعها بمحافظة الغربية بعد إصدار قراراً باستحداث إدارة الانضباط الحكومي ومكافحة الفساد، لتصبح محافظة الغربية هي الأولى على مستوى محافظات مصر بإصدار قرار بإنشاء هذه الإدارة.

من جهة أخرى، شاركت جامعة بنها في المنتدى الافتراضي لمؤسسات التعليم العالي الإفريقية الذي ينظمه اتحاد الجامعات الافريقية بجامعة الأزهر، وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، أن الجامعة شاركت في المنتدي متمثلة في الدكتور أحمد يوسف مدير إدارة وحدة الوافدين بالجامعة والدكتور مهران النجار، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها.

وأشار الجيزاوي إلى أن اتحاد الجامعات الإفريقية هو صوت التعليم العالي في افريقيا ويعتبر المنتدى فرصة للتشاور وتبادل المعلومات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي بأفريقيا ويهدف المنتدي إلى إتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي الافريقية للتواصل والتعارف عن طريق تقديم كل مؤسسة لنفسها بغرض توطيد أوصر التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الإفريقية وبما يضمن تحقيق التنمية للقارة الافريقية.

وعلي هامش المنتدي أقيمت حلقات نقاشية لتبادل الرؤي والأفكار بين مختلف الجامعات حيث قام الدكتور مهران النجار بتقديم عرض تقديمي عن جامعة بنها وتم تعريف الحاضرين بانشطة الجامعة وامكانيتها ومجالات التعاون المقترحة مع الجامعات الافريقية