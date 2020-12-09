"الدواء الأمريكية": وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح "فايزر"

ذكر تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنَّ 6 أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طوّرته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشركة "بيونتك" الألمانية.

وأفيد في التفاصيل بأنَّ 4 من المتوفين الستة تلقوا عقارًا وهميًا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في مجموعة المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد 3 أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار، فيما أُصيب المتطوع الثاني المتوفي بسكتة قلبية بعد 60 يومًا من الجرعة الثانية.

وتوفي من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.

ومن بين المتوفين الستة، 3 تجاوزت أعمارهم 55 عامًا، وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عامًا في هذه الاختبارات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكّدت في وقت سابق فعالية لقاح "فايزر" و"بيونتك"، وقالت الوثائق إنَّ العقار أظهر مستوى مناسبًا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.